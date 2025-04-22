Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

Nhân viên Facebook Ads

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Pico, số 173 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads theo từng sản phẩm, thị trường và mục tiêu cụ thể.
Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, v.v.) để tối ưu hoá nội dung và cách tiếp cận người dùng.
Theo dõi, phân tích dữ liệu quảng cáo, đo lường hiệu quả chiến dịch (CPA, CPM, CTR, ROAS,…), từ đó đề xuất điều chỉnh và tối ưu liên tục để đạt hiệu suất cao nhất.
Biết tìm kiếm, test sản phẩm mới, đo lường tiềm năng thị trường, phản hồi người dùng và đánh giá độ khả thi của sản phẩm để scale quảng cáo.
Làm hình ảnh, video sáng về sản phẩm (sử dụng Canva, CapCut, Premiere, v.v.) phục vụ mục đích quảng cáo.
Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng), tổng hợp kết quả chạy ads, đề xuất hướng cải thiện hiệu suất.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên chạy quảng cáo Facebook Ads. (Ưu tiên ứng viên đã từng chạy đa quốc gia, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á).
Am hiểu tư duy tối ưu quảng cáo theo từng giai đoạn: testing – scaling – retargeting.
Thành thạo các công cụ thiết kế đơn giản và chỉnh sửa video như: Canva, CapCut, Premiere, Photoshop (ưu tiên biết tự dựng video cơ bản).
Có khả năng đọc hiểu số liệu, biết phân tích và tối ưu chi phí quảng cáo, đặc biệt là tối ưu CPA, ROAS.
Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động, tinh thần học hỏi cao, biết lắng nghe và cải thiện từ feedback.
Có tư duy sáng tạo, nhanh nhạy với các trend, khả năng bắt trend tốt.
Biết sử dụng Google Sheets/Excel cơ bản để quản lý ngân sách và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm từ 7.000.000 VNĐ trở lên (thỏa thuận theo năng lực) + Trợ cấp 500.000 VNĐ + Thưởng doanh số không giới hạn (theo hiệu quả chiến dịch quảng cáo).
Tổng thu nhập từ 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, có thể cao hơn nếu hiệu suất tốt.
Thưởng nóng theo chiến dịch, thưởng theo quý, các dịp lễ, tết.
Review lương định kỳ mỗi 6 tháng theo năng lực và kết quả công việc.
Được làm việc trên tài khoản doanh nghiệp chính thức, ngân sách quảng cáo lớn, cơ hội thử nghiệm và scale sản phẩm với ngân sách không giới hạn.
Được đào tạo và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới liên tục từ các mentor có kinh nghiệm thực chiến trong ngành.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo, đề cao sự chủ động.
12 ngày phép/năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước.
Đóng BHXH đầy đủ sau khi trở thành nhân viên chính thức. Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty 1-2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Hưng Complex

