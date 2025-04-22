Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện công tác kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Theo dõi, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán thuế.
Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, ...).
Chuẩn bị hồ sơ, khai thuế và nộp thuế đúng hạn.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách thuế mới.
Hỗ trợ kiểm toán thuế định kỳ.
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế của công ty.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin kế toán thuế.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.
Hiểu biết sâu rộng về luật thuế và các quy định kế toán liên quan.
Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý doanh nghiệp (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).
Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, đặc biệt trong mùa thuế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực logistics là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km9, Đường 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

