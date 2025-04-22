Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thu thập kiểm tra chứng từ, hóa đơn hợp lệ, đúng quy định để thực hiện hạch toán, kê
khai.
Thực hiện thu thập thông tin các khoản tiền chi, tiền gửi, tiền thu vào sổ quỹ.
Kiểm tra, đối chiếu các số liệu và hồ sơ của các phòng ban.
Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu
được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu.
Hạch toán các tài khoản kế toán như doanh thu, chi phí, phân bổ chi phí, khấu hao,
TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, ... Lập báo cáo thuế hàng tháng, quyết
toán hàng năm.
Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ
phải thu khó đòi của doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo tháng, quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán.
Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra
theo yêu cầu.
Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác
của cấp trên.
Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, các ngành liên
Ưu tiên có chứng chỉ, tin học văn phòng, khai báo thuế.
Có tối thiểu từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương
Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng.
Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp.
Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán tài chính.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt thông tin, kỹ năng kiểm soát số liệu nhanh chóng...
Năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo và đam mê công việc

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Mức lương hấp dẫn dựa theo năng lực
Được hòa vào văn hóa\" Ăn chơi nhảy múa\" của \"Gia đình Cen\" sau những giờ làm việc căng thẳng để kết nối mọi người gần với nhau hơn.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia du lịch, teambuilding, sinh nhật Tập đoàn hàng năm.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.
Được thưởng lương tháng 13.
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

