Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- An Giang: 132 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Châu Đốc
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai và bảo trì đường truyền Internet, Truyền hình FPT Play, Camera do FPT Telecom cung cấp cho khách hàng.
Kiểm tra, sửa chữa hệ thống viễn thông và thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các kênh ở mọi điểm chạm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Theo năng lực, thu nhập sau thử việc trung bình 10-15 triệu/tháng.
Thời gian thử việc có thể được rút ngắn, ký hợp đồng chính thức ngay sau 1 tháng đầu tiên nếu thực hiện tốt công việc.
Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn bài bản, lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng.
Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ ngay khi ký hợp đồng chính thức.
Được hưởng các chương trình phúc lợi và hoạt động văn hóa nội bộ: Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe TINcare, ưu đãi cước của FPT Telecom, nghỉ mát, teambuilding, thể thao....
Được đề xuất nơi làm việc mong muốn.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
