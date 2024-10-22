Tuyển R&D/Sản xuất ô tô CÔNG TY CP VUCAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CP VUCAR
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
R&D/Sản xuất ô tô

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dreamplex Lê Hiến Mai, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Là một Kỹ thuật viên Kiểm định xe tại Vucar, bạn sẽ trở thành một “bác sĩ” thăm khám, kiểm tra và đánh giá toàn diện tình trạng xe ô tô bán qua Vucar. Đây là công việc cực kì quan trọng khi độ chính xác và tinh thần trách nhiệm của bạn chính là yếu tố then chốt đảm bảo quá trình mua bán xe diễn ra trơn tru và minh bạch. Nếu bạn có chuyên môn về kỹ thuật, và mong muốn chinh phục những thử thách mới tại một startup công nghệ duy nhất trong thị trường xe Việt Nam, hãy gia nhập Vucar ngay hôm nay!
Kiểm tra tổng thể tình trạng xe ô tô (bao gồm động cơ, hệ thống lái, hệ thống phanh, khung gầm, điện, nội thất...) và đánh giá chất lượng toàn diện của xe. Báo cáo chi tiết tình trạng xe, đưa ra đề xuất chi phí sửa chữa cho các vấn đề phát hiện, đảm bảo tính chính xác để hỗ trợ quá trình đàm phán giá của bộ phận Sales. Đảm bảo quy trình kiểm định xe tuân thủ tiêu chuẩn của Vucar, hạn chế tối đa sai sót. Phối hợp trực tiếp với bộ phận Sales để đảm bảo quy trình kiểm định và mua bán xe diễn ra liền mạch.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Đã có kinh nghiệm sâu sắc trong việc kiểm tra và đánh giá tổng thể xe ô tô cũ, nắm rõ các chi tiết kỹ thuật của từng bộ phận. Tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt chú trọng vào sự chính xác trong công việc để đảm bảo kết quả kiểm định phản ánh đúng tình trạng của xe. Đa nhiệm và quản lý thời gian tốt - vị trí này yêu cầu di chuyển nhanh chóng đến nơi có xe cần kiểm định, bao gồm cả cuối tuần, ngày nghỉ. Bắt buộc có bằng lái xe B2 trở lên. Giao tiếp và làm việc nhóm tốt là một lợi thế.
Kế hoạch trong 60 ngày đầu tiên
Mục tiêu cần đạt được
Hiểu rõ quy trình mua bán và kiểm định xe qua Vucar Đảm bảo các tiêu chí về tác phong làm việc và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết. Thực hiện chính xác các báo cáo kiểm định, không có sai sót trong quá trình đánh giá chất lượng xe.
Kỳ vọng của chúng tôi
Ứng viên chủ động và sẵn sàng di chuyển đến địa điểm xem xe để hỗ trợ bộ phận Sales Ứng viên chủ động tìm hiểu quy trình mua bán xe qua Vucar, học hỏi các kỹ thuật xem xe từ các đối tác, đồng nghiệp. Ứng viên chủ động chia sẻ các khó khăn và thắc mắc để cải thiện hiệu suất làm việc.
Tại CÔNG TY CP VUCAR Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi ứng viên
Thu nhập cao hơn thị trường
Lương cứng 8-15+ triệu, thương lượng tuỳ theo kinh nghiệm và khả năng của ứng viên. Chúng tôi sẵn sàng trả lương cao cho những ứng viên xuất sắc! Hoa hồng và thưởng theo hiệu suất làm việc, chất lượng kiểm định và hiệu quả chung của team hàng tháng, hàng quý. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm khi trở thành nhân viên chính thức.
Môi trường & cơ hội thăng tiến không đâu có được
Thời gian làm việc tự do, không giới hạn số ngày nghỉ có trả lương. Xét thăng tiến 2 tháng/lần, tạo cơ hội tăng lương và trở thành Trưởng bộ phận Kỹ thuật tại Vucar trong thời gian rất ngắn. Cơ hội làm việc và mở rộng mối quan hệ với đa dạng tệp khách hàng, các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực ô tô, đầu tư, tài chính, công nghệ... Môi trường Gen Z trẻ trung, năng động, nơi mọi ý kiến đều được tôn trọng và bàn luận thẳng thắn. Không có bất kỳ khoảng cách nào. Các hoạt động bonding, thể thao, du lịch diễn ra hàng tuần gắn kết các thành viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VUCAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: The Sentry P, 16 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

