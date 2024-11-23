Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường C3, Khu công nghiệp Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện vận hành máy và đảm bảo quy trình sản xuất theo quy định để sản phẩm đầu ra tối ưu nhất, đảm bảo chất lượng, sản lượng, tiến độ sản xuất, giảm thiểu chi phí tiêu hao & phế phẩm;

Đảm bảo thực hiện vận hành máy tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, GMP đã được chứng nhận.

Chịu trách nhiệm trước tổ trưởng sản xuất về công tác vận hành máy, sử dụng máy móc thiết bị, công cụ, cụng cụ đảm bảo an toàn và hiệu quả khi làm việc

Chịu trách nhiệm về việc vận hành máy phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy định về An toàn vệ sinh lao động, An toàn điện, An toàn hóa chất, Phòng cháy chữa cháy, phân loại rác, 5S.

Thực hiển kiểm tra và bảo trì máy móc trong phạm vị công việc

Báo cáo cấp trên khi có sự cố xảy ra

Tham gia các lớp đào tạo nâng cao tay nghề

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Chuyên ngành điện tử, điện công nghiệp – dân dụng, cơ khí, cơ khí chế tạo, tự động hóa, công nghệ thực phẩm, hàn, Thiết bị công nghiệp, Phay - tiện hoặc các ngành nghề tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành máy từ 01 năm trở lên.

Ứng viên phải làm việc theo ca ngày/đêm

Yêu cầu giới tính: Nam

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp đi lại và chuyên cần

Nuôi con nhỏ 06 tháng: 2 hộp sữa/tháng

Được nghỉ phép SINH NHẬT và thưởng sinh nhật 500.000đ

Có 17 ngày phép/năm dương lịch.

Thưởng Lương tháng 13

Có chế độ bồi dưỡng sữa 1 hộp sữa/8h làm việc

Chế độ suất ăn lúc nào cũng có sữa và trái cây

Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7 ngay ngày đầu nhận việc

Được than gia đóng BHXH khi hết thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.