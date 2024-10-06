Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Blackwind làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Yên Phụ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Phát triển dự án ERP của công ty và khách hàng theo yêu cầu của cấp trên

- Bảo trì, nâng cấp phần mềm, ứng dụng của công ty theo yêu cầu

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đưa ra phương án phát triển phù hợp với sản phẩm/dịch vụ

-Báo cáo và tổng hợp kết quả công việc

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí .NET

- Thành thạo NodeJs, ReactJS

- Thành thạo các framework như Loopback, Express là một lợi thế

- Sử dụng tốt RESTful APIs.

- Có kiến thức về SQL, MySQL, PostgreSQL

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dự án ERP

- Có kiến thức về tối ưu hóa trang web (thời gian tải, kích thước trang)

- Tư duy hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng

- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, kỹ năng teamwork tốt

Tại Công ty Cổ phần Blackwind Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ :12 - 17 triệu

- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực làm việc

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Được đi du lịch, team building ít nhất 1 lần/năm

- Lương tháng 13

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty và quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Blackwind

