Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Blackwind làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần Blackwind
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Blackwind

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Blackwind

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Yên Phụ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Phát triển dự án ERP của công ty và khách hàng theo yêu cầu của cấp trên
- Bảo trì, nâng cấp phần mềm, ứng dụng của công ty theo yêu cầu
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đưa ra phương án phát triển phù hợp với sản phẩm/dịch vụ
-Báo cáo và tổng hợp kết quả công việc
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí .NET
- Thành thạo NodeJs, ReactJS
- Thành thạo các framework như Loopback, Express là một lợi thế
- Sử dụng tốt RESTful APIs.
- Có kiến thức về SQL, MySQL, PostgreSQL
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dự án ERP
- Có kiến thức về tối ưu hóa trang web (thời gian tải, kích thước trang)
- Tư duy hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng
- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, kỹ năng teamwork tốt

Tại Công ty Cổ phần Blackwind Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ :12 - 17 triệu
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực làm việc
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Được đi du lịch, team building ít nhất 1 lần/năm
- Lương tháng 13
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty và quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Blackwind

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Blackwind

Công ty Cổ phần Blackwind

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 62 Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

