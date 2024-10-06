Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia trực tiếp thiết kế điện tử, lập trình cho các sản phẩm của Công ty như GPS Tracker, Camera, IoT.

- Nghiên cứu tài liệu, tiêu chuẩn chuyên ngành phục vụ thiết kế, lập trình.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để chế tạo thử, bug, test, kiểm nghiệm, đánh giá sản phẩm

- Tham gia xây dựng quy trình sản xuất công nghiệp.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo.

- Làm việc tại:

Trụ sở Hà Nội: Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đại học chính quy chuyên ngành Điện, Điện tử, CNTT.

- CPA: 2.5/4 hoặc tương đương

- Đam mê thiết kế, lập trình sản phẩm điện tử công nghệ cao.

- Không yêu câu, tuy nhiên ưu tiên ứng viên:

+ Biết sử dụng một hoặc nhiều phần mềm Thiết kế, mô phỏng điện tử

+ Có kinh nghiệm tham gia thiết kế, lập trình các sản phẩm điện tử

+ Có hiểu biết về quá trình sản xuất, gia công thiết bị điện tử.

+ Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng.

+ Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt.

+ Có tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, nhạy bén, trung thực.

+ Có thể tham gia làm việc tối thiểu 5 buổi/tuần (tương đương 2.5 ngày/tuần) tại Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tiếp xúc với môi trường thực tế, nâng cao kiến thức, cũng như kinh nghiệm làm việc phục vụ cho việc học tập và làm việc sau này;

- Sinh viên sẽ được hỗ trợ về kiến thức chuyên nghành còn vướng mắc trong quá trình học tập, được hỗ trợ làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp;

- Trực tiếp tham gia vào các dự án đang xây dựng của công ty

- Tham gia các dự án chất lượng cao để phát triển bản thân

- Nếu có đóng góp tích cực sẽ được hỗ trợ lương

- Sau quá trình thực tập, được xét lên nhân viên chính thức với mức lương hấp dẫn theo năng lực

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cùng các đồng nghiệp giỏi, có nhiều kinh nghiệm.

- Lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia đào tạo chuyên môn để nâng cao năng lực

- Được tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

