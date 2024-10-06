Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Phát triển các sản phẩm ứng dụng (app products) trên nền tảng Android. Thiết kế xây dựng và phát triển ý tưởng mới cho các ứng dụng Android. Tham gia vào toàn bộ quy trình phát triển một sản phẩm ứng dụng hoàn chỉnh để đẩy sản phẩm lên store Google Play. Nghiên cứu các tài liệu, công nghệ để phát triển dự án. Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án. Được tự do nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất ý tưởng đóng góp vào dự án.
Phát triển các sản phẩm ứng dụng (app products) trên nền tảng Android.
Thiết kế xây dựng và phát triển ý tưởng mới cho các ứng dụng Android.
Tham gia vào toàn bộ quy trình phát triển một sản phẩm ứng dụng hoàn chỉnh để đẩy sản phẩm lên store Google Play.
Nghiên cứu các tài liệu, công nghệ để phát triển dự án.
Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án.
Được tự do nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất ý tưởng đóng góp vào dự án.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera Thành thạo ngôn ngữ lập trình: Kotlin, Java. Có kinh nghiệm đẩy sản phẩm lên CH Play Biết cách tổ chức code, xây dựng theo mô hình MVVM, Clean Architecture, SOLID principles, Design pattern Có kinh nghiệm với Android Jetpack (Live Data, Room, Navigation, ViewModel,...). Có khả năng làm Custom View, Animation, xử lý giao diện đa màn hình Ưu tiên đã từng làm việc với FFMpeg, OpenCV, OpenGL; Có kinh nghiệm xử lý đa luồng với RxJava/Coroutines... Có khả năng tự học và cập nhật công nghệ mới; Có tư duy logic, tư duy sản phẩm tốt Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera
Thành thạo ngôn ngữ lập trình: Kotlin, Java.
Có kinh nghiệm đẩy sản phẩm lên CH Play
Biết cách tổ chức code, xây dựng theo mô hình MVVM, Clean Architecture, SOLID principles, Design pattern
Có kinh nghiệm với Android Jetpack (Live Data, Room, Navigation, ViewModel,...).
Có khả năng làm Custom View, Animation, xử lý giao diện đa màn hình
Ưu tiên đã từng làm việc với FFMpeg, OpenCV, OpenGL;
Có kinh nghiệm xử lý đa luồng với RxJava/Coroutines...
Có khả năng tự học và cập nhật công nghệ mới;
Có tư duy logic, tư duy sản phẩm tốt
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building. Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

