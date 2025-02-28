Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B2 SkyCentral, 176 Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển các ứng dụng (Mobile App) trên thiết bị di động (Android).
Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm, trải nghiệm của người, tối ưu sản phẩm.
Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm trong các dự án thực tế của công ty.
Báo cáo tiến độ làm việc và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý.
Kết hợp với các phòng ban khác để làm việc.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Android;
Nắm vững kiến thức về OOP, Kotlin, Java;
Có tư duy logic, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng tự học;
Có kinh nghiệm xử lý database: SQLite, Room Database;
Biết cách xử lý đa luồng sử dụng Coroutines / RxJava;
Có khả năng làm Custom View, Animation, xử lý giao diện đa màn hình, xử lý Android Jetpack;
Có khả năng sử dụng Git quản lý Source Code, Jira / Trello quản lý công việc
Ưu tiên các bạn đã phát triển ứng dụng thực tế & đã từng public lên PlayStore.
Có thể làm việc độc lập hoặc teamwork tốt.
Chủ động, khả năng bắt nhịp và tinh thần trách nhiệm với công việc.
Biết tiếng anh là một điểm cộng (Không bắt buộc).

Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng up to 20M /tháng + thưởng theo hiệu suất công việc
Lương cứng up to 20M /tháng + thưởng theo hiệu suất công việc
Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.
Được cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty…
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa B, tòa nhà Sky Central, Số 176 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

