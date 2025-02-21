Tuyển Lập trình viên Android Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty cổ phần Misa
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần Misa

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty cổ phần Misa

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N03T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Xây dựng, phát triển và duy trì các ứng dụng trên nền tảng Android theo yêu cầu của công ty.
Phối hợp với các bộ phận khác như thiết kế, phân tích, QC để đảm bảo ứng dụng đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và hiệu suất.
Tối ưu hóa ứng dụng đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà, có hiệu suất cao và thân thiện với người dùng.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm hoặc Trường đào tạo lập trình viên Quốc Tế (NIIT, Aptech) trở lên.
Thành thạo Java hoặc Kotlin. Có kiến thức tốt về OOP, Code Organization, Coding Convention.
Có kinh nghiệm làm việc với các framework và thư viện phổ biến của Android như Android SDK, Jetpack, Retrofit, Dagger, RxJava.
Có kinh nghiệm làm việc với Firebase, JSON/XML, Server - Client, xử lý request.
Nắm chắc về sự thay đổi qua các phiên bản Android.
Có kinh nghiệm làm việc với SQLite, Realm. Có kinh nghiệm làm kết nối với các thiết bị máy in, máy quét mã QR là một lợi thế.
Có kỹ năng xây dựng, tùy biến UI phù hợp với đa màn hình. Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng trên Android và thiết kế giao diện cho nhiều loại màn hình khác nhau.
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý source code (git), quản lý dự án (Jira).

Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên
Lương cạnh tranh có thể lên tới 25M/tháng
Xem xét điều chỉnh lương cứng 2 lần/năm
Thưởng cuối năm theo năng suất làm việc từ 2 – 4 tháng lương
Thời gian làm việc: 8h -17h30 từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Quà tặng sinh nhật, chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe đầy đủ
Có các CLB Văn hóa, Thể thao và nhiều chương trình văn thể mỹ sinh hoạt thường xuyên
Không gian làm việc hiện đại, thoáng đãng, nhiều tiện ích giải trí: quầy bar, sân golf mini, khu leo núi…
Khuôn viên xung quanh văn phòng thoáng mát, thuận tiện giao thông
Môi trường cởi mở, chuyên nghiệp, đề cao sự sáng tạo
Làm việc tại Doanh nghiệp với sứ mệnh phụng sự xã hội, mang lại các sản phẩm, dịch vụ nhằm thay đổi năng suất cho các tổ chức và cá nhân
Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình; Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện
Quy trình làm việc bài bản, tầm nhìn sản phẩm rõ ràng
Khuyến khích sự chủ động và tích cực học hỏi
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân
Có lộ trình thăng tiến cho từng vị trí, từng cá nhân cụ thể theo hướng quản lý hoặc chuyên gia
Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm theo từng giai đoạn
Được tham gia các CLB chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Misa

Công ty cổ phần Misa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

