Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Lập trình viên Android

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và phát triển các ứng dụng android với mã nguồn sạch (clean code), đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.
Tham gia thiết kế kiến trúc hệ thống và cấu trúc mã nguồn, đảm bảo sự rõ ràng, dễ bảo trì và khả năng mở rộng của ứng dụng.
Đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn coding.
Sử dụng các công cụ AI để tối ưu hóa quy trình phát triển, nâng cao hiệu suất làm việc và giảm thiểu lỗi.
Làm việc chặt chẽ với các phòng ban như Product, Design, để đảm bảo các yêu cầu và tiêu chuẩn sản phẩm được thực hiện đúng hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, ưu tiên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng android, Java hoặc Kotlin (Android)
Hiểu biết sâu sắc về các mô hình kiến trúc như MVVM, MVC
Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề
Hiểu biết tốt về các UI components & customization/animation
Có kiến thức về giải thuật, OOP, clean code
Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật
Có kinh nghiệm, hiểu biết về MVVM, clean architecture
Nắm rõ SOLID principles và các design pattern.
Có kinh nghiệm tối ưu performance, memory cho ứng dụng
Am hiểu về JSON và REST APIs.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập: Lương cứng + phụ cấp + thưởng dự án
Lương tháng 13.
Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực.
2. Chế độ phúc lợi:
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Tham gia BHXH sau thử việc, 12 ngày phép năm.
Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Chương trình Happy Time, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ.
Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết...
Học miễn phí các sản phẩm ngôn ngữ của công ty.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Môi trường product đi sâu chuyên môn về mobile app, áp dụng công nghệ mới.
Mở rộng góc nhìn ngoài chuyên môn, phối hợp với các phòng ban khác marketing, sales, chăm sóc khách hàng và khách hàng
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp
Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.
Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

