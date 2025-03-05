Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 35 Triệu

Mức lương 24 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 24 - 35 Triệu

– Tham gia dự án phát triển cho ngân hàng

– Phát triển tính năng cho app banking

– Thực hiện tất cả các công đoạn: Code, Test Review, Release

– Phân tích dữ liệu người dùng để liên tục cải tiến và tối ưu hoá các tính năng của app….

Với Mức Lương 24 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm phát triển mobile bằng Kotlin/Java….

– Nắm vững lập trình hướng đối tượng (OOP), Design Pattern, các giải thuật cơ bản

– Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git, SVN)

– Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý công việc (Jira, Confluence,...)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

− Lương upto 35M

− Thời gian làm việc: T2 – Sáng T7 (9h-12h; 13h-18H)

− Lương tháng 13.

− Tham gia BHXH

− Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

− Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

− Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

− Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.