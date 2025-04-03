Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập trình trên nền tảng Android (ứng dụng, SDK), Android Wear ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Điều tra và phân tích các yêu cầu liên quan đến nền tảng Android

Viết thiết kế / tài liệu kỹ thuật

Báo cáo hàng tuần và / hoặc theo yêu cầu cho cấp quản lý

Review thiết kế / giải pháp kỹ thuật / mã nguồn

Hỗ trợ xây dựng kiến trúc hệ thống liên quan đến ứng dụng di động

Hỗ trợ, đào tạo các thành viên khác trong dự án

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng Android

Lập trình thông thạo Android Kotlin

Thành thạo các kiến trúc MVC, MVP, MVVM

Có kinh nghiệm xử lý các giao diện phức tạp, các hiệu ứng Animation, có mong muốn xây dựng các ứng dụng có UI/UX tốt

Thành thạo xử lý Push Notification, làm việc với các framework/thư viện: Jetpacke, Location, Contact, Social, Ảnh/Video, Networking, Firebase, Map, xử lý local database...

Kỹ năng lập trình hướng đối tượng tốt

Có kiến thức tốt về chu trình phát triển phần mềm

Tư duy logic tốt và có thể học nhanh các công nghệ mới

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết căn cứ theo kết quả kinh doanh

Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm

Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin