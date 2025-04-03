Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty Cổ phần Atomi Digital

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập trình trên nền tảng Android (ứng dụng, SDK), Android Wear ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng
Điều tra và phân tích các yêu cầu liên quan đến nền tảng Android
Viết thiết kế / tài liệu kỹ thuật
Báo cáo hàng tuần và / hoặc theo yêu cầu cho cấp quản lý
Review thiết kế / giải pháp kỹ thuật / mã nguồn
Hỗ trợ xây dựng kiến trúc hệ thống liên quan đến ứng dụng di động
Hỗ trợ, đào tạo các thành viên khác trong dự án

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng Android
Lập trình thông thạo Android Kotlin
Thành thạo các kiến trúc MVC, MVP, MVVM
Có kinh nghiệm xử lý các giao diện phức tạp, các hiệu ứng Animation, có mong muốn xây dựng các ứng dụng có UI/UX tốt
Thành thạo xử lý Push Notification, làm việc với các framework/thư viện: Jetpacke, Location, Contact, Social, Ảnh/Video, Networking, Firebase, Map, xử lý local database...
Kỹ năng lập trình hướng đối tượng tốt
Có kiến thức tốt về chu trình phát triển phần mềm
Tư duy logic tốt và có thể học nhanh các công nghệ mới

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết căn cứ theo kết quả kinh doanh
Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm
Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

