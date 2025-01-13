Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 210 trần Quang Khải, Tràng Tiền,, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Xây dựng và bảo trì các ứng dụng mobile chất lượng cao

- Phối hợp với các đội khác (BE/QC/BA/Design) để đảm bảo chất lượng sản phẩm

- Phân tích phản hồi người dùng, nghiên cứu tìm hiểu thị trường, xu hướng công nghệ mới, áp dụng và đưa ra giải pháp cải tiến sản phẩm công nghệ

- Cập nhật, am hiểu công nghệ di động mới, cloud services, công nghệ phần mềm Android Smart trong FPT play

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể OB trong tháng 02/2025

- Trình độ Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về Flutter (2 năm với Mid)

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với IOS/Android

- Nắm vững về OOP và Clean Architecture

- Có khả năng tư duy tốt, giải quyết vấn đề nhanh nhạy

- Khả năng giao tiếp tốt

- Quản lý thời gian, sắp xếp công việc và bao quát công việc tốt

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tương xứng với năng lực

- Thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương (Tương đương thu thập 14-17 tháng lương)

- Review lương tối thiểu 1 lần/năm

- Làm việc từ thứ 2 – thứ 6

- Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức

- Được bung lụa và thả ga trong các hoạt động Team building hàng quý (2-3 lần/năm) và du lịch nghĩ mát đáng nhớ cùng gia đình và người thân.

- Café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

