Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH MTG TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Florence, 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Phát triển các ứng dụng Android đa dạng các mảng xử lý ảnh, nhạc, video, QRCode, các ứng dụng văn phòng.

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu sản phẩm.

Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất ứng dụng.

Đóng góp ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của ứng dụng.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm, nắm vững kiến thức Java, Kotlin trong lập trình mobile android

Hiểu biết tốt về OOP và có thể học nhanh công nghệ mới.

Sử dụng được với Web service, REST APIs, xử lý JSON/XML, SQLite, Git, SVN, Social Network API, Firebase,..

Hiểu biết các mô hình kiến trúc (MVP, MVVM, ...)

Có kinh nghiệm với các thư viện bên thứ 3: Push Notification, Network, Firebase,...

Có trách nhiệm với dự án, làm việc được dưới áp lực cao khi có yêu cầu.

Có kinh nghiệm làm app liên quan đến ads quảng cáo với các mạng network là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm app liên quan đến filter funny và app chat gpt AI.

Tại CÔNG TY TNHH MTG TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10-16M.

Đánh giá & xét tăng lương, thưởng mỗi năm 2 kỳ. Với mức thưởng cam kết cao hơn so với thị trường. (tổng thu nhập 15-20M)

Được training từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm, làm ở các dự án lớn.

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Du lịch, team building và các sự kiện nội bộ

Công ty có văn hóa thắng thắn, cởi mở, thoải mái mọi người được tự do làm việc của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTG TECHNOLOGY

