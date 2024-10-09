Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tham gia phát triển các hệ thống web cho Ngân Hàng

- Tham gia phát triển các hệ thống quản lý cho ngân hàng trên nền tảng java

- Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.

- Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

- Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT hoặc tương đương hoặc trái ngành và có chứng chỉ liên quan hoặc Cao đẳng

- Có kinh nghiệm từ 3 năm về lập trình Java (Java springboot)

- Ưu tiên ứng viên hiểu nghiệp vụ ngân hàng, có kinh nghiệm làm việc với Microservice và làm việc theo mô hình Agile

- Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans), Database (SQL, NoSQL);

- Có kinh nghiệm sử dụng các Design Pattern, xây dựng Unit Test, thiết kế và xây dựng ứng dụng dạng stateless, mô hình ứng dụng MVC;

- Có kinh nghiệm làm việc với angularJS/ReactJS là một lợi thế (không bắt buộc);

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, CN

- Có mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn: 20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ Net/ tháng

- Thử việc 02 tháng nhận 100% lương

- Cố định 13 tháng lương Net/ năm, review lương lên đến 3 lần/năm

- Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng

- Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng đánh giá theo level nhân sự từ member => key member => Teamlead

- Thưởng lễ tết...

- Quy đổi phép thành tiền/ cộng dồn phép

- Có cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ mới (AI, Location Tracking, Realtime...)

- Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình

- Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.

- Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

- Teambuilding 3 tháng 1 lần

- Bóng đá 2 trận/1 tuần

- Liên hoan ăn uống "triền miên"

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

- Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

