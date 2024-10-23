Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng Hỗ trợ đối tác thương mại điện tử, ngân hàng kết nối với hệ thống của Công ty; Làm dịch vụ liên quan ngân hàng số cho các Ngân hàng lớn, QR code... Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin ưu tiên: Bách khoa, Đại đọc Công nghệ, Bưu chính Viễn Thông, Giao thông vận tải ... Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh. Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java Đã làm việc với hệ cơ sở dữ liệu Oracle Ưu tiên các ứng viên: o Hiểu biết về Elasticsearch, MongoDB là lợi thế o Đã tham gia xây dựng các service Restful, Webservice, Spring boot, Gradle o Hiểu biết nghiệp vụ Ngân hàng, SMSBanking, MobileBanking, InternetBanking o Có kiến thức khác về Local Cache, Redis Cache, RabitMQ

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn: Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn vào các ngày lễ Tết, lương tháng 13, ...(Theo quy định và chính sách công ty) Hỗ trợ ăn sáng miễn phí Phụ cấp ăn trưa: 40.000đ/ngày Phụ cấp gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí) Phụ cấp trang điểm cho CBNV nữ Quà tặng các ngày lễ trong năm

Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện: BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc hiện đại: Cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, snack)

Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi,dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực. Công ty thành lập hơn 16 năm với sản phẩm dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường

Hoạt động ngoại khóa phong phú: Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, 8/3, Team building, Nghỉ mát trong nước và nước ngoài, VNPAY Family, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện... Các câu lạc bộ: CLB Cầu lông; CLB Zumba; CLB Yoga; CLB Điền kinh.

Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

