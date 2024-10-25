Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tham gia vào các dự án với yêu cầu từ khách hàng Nhật Bản;
Được đào tạo để trở thành BrSE trong tương lai;
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tuân thủ quy trình phát triển phần mềm chuẩn PMS của DTS Japan;
Cơ hội được làm việc với các Leaders, Project Manager xuất sắc với hàng chục năm kinh nghiệm tại các công ty phần mềm lớn nhất ở Nhật Bản và Việt Nam.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 3 năm sử dụng Java Spring Boot;
Ưu tiên ứng viên có tiếng Nhật tương đương N3;
Có kinh nghiệm làm các dự án offshore là một lợi thế;
Sẵn sàng học hỏi tiếp thu lĩnh vực mới.

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
– Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên – Phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp tiếng Nhật, phụ cấp onsite khi tham gia dự án bên khách hàng... Trong thời gian onsite tại Nhật Bản, ngoài lương nhận tại Việt Nam, trợ cấp sinh hoạt và toàn bộ vé máy bay, chi phí visa, đi lại, nhà trọ do công ty chi trả – Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý/ năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản – Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật (ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài) – Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con – Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày.
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
– Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động – Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên – Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...).
Văn phòng làm việc tiện ích: Máy pha coffee, miễn phí trà tại khu vực ăn uống của công ty Các hoạt động sôi nổi:
Văn phòng làm việc tiện ích: Máy pha coffee, miễn phí trà tại khu vực ăn uống của công ty
Các hoạt động sôi nổi:
– Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý – Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc... – Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

