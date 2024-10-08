Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa ACCI, số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập trình chức năng theo yêu cầu của phòng nghiệp vụ

- Phát triển các chức năng mới của sản phẩm

- Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần mềm), hoặc các ngành liên quan.

2. Kỹ năng/phẩm chất

- Đam mê và yêu thích phần mềm.

- Có tinh thần cầu thị và ham học hỏi sáng tạo và nhiệt tình trong công việc.

- Cẩn thận, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc được giao.

3. Kinh nghiệm

- Đã có kinh nghiệm với PHP&MySQL.

- Có kinh nghiệm làm về HTML, CSS, Jquery ..

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc một PHP Framework

Tại CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng theo dự án

- Được đào tạo chi tiết về sản phẩm công ty, có cơ hội làm việc với nhiều ngôn ngữ mới trong lĩnh vực tự động hóa và IoT

- Được làm việc với đội ngũ kỹ thuật và được hỗ trợ trong chuyên môn, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

- Phụ cấp điện thoại

- Thưởng lương tháng 13

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước

- Review lương 2 lần/ năm

- Đi nghỉ mát, tham gia các hoạt động vui chơi, dã ngoại theo chế độ, chính sách của công ty hàng năm

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT

