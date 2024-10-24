Tuyển Lập Trình Viên Python thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INNIFY
- Hà Nội:
- Toàn Quốc
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tham gia vào dự án phát triển phần mềm Odoo, xây dựng các module mới, sửa lỗi và nâng cấp các module hiện có.
Phát triển các tính năng mới cho ứng dụng Odoo theo yêu cầu của khách hàng.
Viết code sạch, hiệu quả và dễ bảo trì.
Tham gia vào quá trình kiểm thử và gỡ lỗi phần mềm.
Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và cài đặt phần mềm Odoo.
Làm việc độc lập và theo nhóm, phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thành mục tiêu chung.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ≥ 2 năm.
Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình Python.
Có kiến thức cơ bản về Javascript.
Có khả năng tự học hỏi và tiếp thu kiến thức mới.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INNIFY Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội làm việc với các dự án đa dạng và thử thách.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INNIFY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
