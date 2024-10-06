Tuyển Lập trình viên React Native Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến MegaAds làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên React Native Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trực tiếp phát triển các ứng dụng trên React Native. (xây dựng các app mua sắm, coupon) Tìm hiểu các công nghệ mới, giúp nâng cao hiệu suất, khả năng mở rộng ứng dụng. Hỗ trợ các dự án liên quan khác theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu lập trình, Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT top đầu như: đại học Bách Khoa Hà Nội, Bưu Chính, Đại học công nghệ - đại học Quốc Gia. Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm React Native. Đã có sản phẩm đưa lên các kho ứng dụng. Đã làm ứng dụng cho cả hệ điều hành android và ios. Có kinh nghiệm đẩy app lên play store và appstore. Có khả năng tư duy độc lập và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến MegaAds Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: từ 15-20 triệu + phụ cấp+ thưởng hàng tháng. Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý các dự án. Thu nhập trung bình 15-18 tháng lương. Phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày. Vé tháng gửi xe. Cung cấp máy tính, điện thoại, các thiết bị làm việc. Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thời gian làm việc (8h30-17h, trưa nghỉ 1h, từ thứ 2- 11h30 sáng thứ 7) Phép năm theo quy định của pháp luật và hoàn tiền những ngày không nghỉ. Review lương hàng năm theo năng lực làm việc Du lịch hàng năm, tổng kết cuối năm, liên hoan kỷ niệm sinh nhật công ty... Thưởng lễ tết (thưởng 2/9, tết dương lịch, tết lao động, tết âm lịch) Đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN. Chế độ khám sức khỏe hàng năm. Trà, cà phê tại văn phòng miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến MegaAds

