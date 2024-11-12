Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 33 Triệu

Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 33 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
24 - 33 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 24 - 33 Triệu

● Tham gia vào các dự án banking và các sản phẩm có tính sáng tạo cao, đáp ứng cho nhu cầu của nhiều người dùng trên thực tế.
● Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.
● Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc.

Với Mức Lương 24 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ lập trình viên tương đương
● Có từ 3 năm kinh nghiệm về lập trình React Native
● Có kiến thức mobile security
● Đã có kinh nghiệm release App lên Store/CHPlay hoặc có app trên store.
● Kiến thức triển khai dự án với các phương pháp khác nhau như agile, water-fall, Kanban...
● Có tư duy tốt, tinh thần ham học hỏi
● Kinh nghiệm triển khai mini-super app / micro frontend là điểm cộng.
● Có kinh nghiệm banking là điểm cộng
● Có kiến thức microservice , Domain Driven Design là điểm cộng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

● Range lương: 28 - 33M gross
● Lương tháng 13
● Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
● Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
● Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
● Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
● Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo
● Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống
● Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
● Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

