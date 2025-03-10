Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Tầng 2 - Nhà Ga Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, Số 9 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Triển khai phần mềm và hỗ trợ cho người dùng:

- Lập danh mục và theo dõi tiến độ kế hoạch, triển khai các phần mềm/app

- Bảo trì, khắc phục sự cố, chỉnh sửa phần mềm, hỗ trợ người dùng về phần mềm/app

- Nghiên cứu, nắm vững các sản phẩm, công nghệ, giải pháp phần mềm, đề xuất ứng dụng các công nghệ mới.

- Tham gia triển khai các giải pháp CNTT phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý và kinh doanh.

2. Quản trị, vận hành hệ quản trị CSDL

3. Quản trị hệ thống mạng:

- Xây dựng, thiết kế hệ thống mạng, lập kế hoạch, triển khai hệ thống mạng, hệ thống máy chủ.

- hành, quản trị Trung tâm dữ liệu đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, giám sát hiệu suất hệ thống và thực hiện điều chỉnh phù hợp.

- Quản lý tất cả các hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu.

- Hỗ trợ quản lý các máy chủ tại các công ty thành viên.

4. Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, nâng cấp, đề xuất mua mới các thiết bị điện tử vi tính, mạng vi tính

5. Hỗ trợ các bộ phận xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận hành phục vụ khách

6. Tham mưu các giải pháp công nghệ số nhằm tối ưu hóa chi phí nhân lực, cải tiến quy trình nội bộ và nâng cao chất lượng phục vụ khác hàng

7. Giám sát hệ thống CCTV và quản lý dữ liệu theo quy định nội bộ

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ:

2. Trình độ: Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ,… hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

3. Kỹ năng: Setup hạ tầng công nghệ thông tin, setup hệ thống máy chủ, Internet và camera, phần mềm ứng dụng quản trị doanh nghiệp và vận hành nhà hàng

4. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về nghiệp vụ công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử trong môi trường vận hành nhà hàng, du thuyền

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Theo quy chế phúc lợi chung của Công ty

Theo từng vị trí cấp bậc

Lương thỏa thuận, upto 20 triệu/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin