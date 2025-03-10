Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Số 31, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình,Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

▸ Vận hành, bảo trì và phát triển bằng C#, SQL SERVER, SAP ERP, MES, PDA.

▸ Thiết lập và bảo trì các thiết bị mạng như bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, tường lửa và VPN.

▸ Bảo trì hệ thống AD và Exchange.

▸ Thiết lập, bảo trì phần mềm diệt virus và phần mềm quản lý, kiểm soát an toàn thông tin.

▸ Phản hồi đánh giá hệ thống và kiểm toán của khách hàng.

▸ Thiết lập máy tính, quản lý mạng và chống virus.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

▸ Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên, chuyên ngành liên quan đến máy tính.

▸ Thành thạo SQL SERVER, Oracle, C#, VB6 hoặc VB.net, Windows, Linux Server, cài đặt và bảo trì thiết bị mạng.

▸ Thành thạo với việc bảo trì các thiết bị đầu cuối như PC, NB, máy in.

▸ Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CCNA, MSCA và các chứng chỉ liên quan khác.

▸ Kỹ năng đọc, nói, và viết bằng tiếng Anh tốt. Ưu tiên người biết tiếng Trung.

▸ Đào tạo tại Tripod Biên Hòa - Đồng Nai. Làm việc tại nhà máy Tripod Châu Đức-BRVT

Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) Thì Được Hưởng Những Gì

▸ Thời gian làm việc: 7:30 - 16:00

▸ Nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng

▸ Thưởng tháng 13, thưởng định kỳ mỗi 6 tháng, xét tăng lương hàng năm

▸ Được đóng bảo hiểm tai nạn 24/24 (bên cạnh các BH cơ bản)

▸ Quà Tết, Trung thu, hiếu hỉ, sinh nhật, các ngày lễ lớn trong năm

▸ Trong khoảng thời gian đào tạo, được sắp xếp xe đưa rước từ nhà máy Châu Đức tới nhà máy Biên Hoà

▸ Phụ cấp chuyên cần, phục vụ bữa trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)

