Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ ĐẤT VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Tòa E1, phân khu LUMIERE BOULEVARD thuộc khu đô thị vinhomes grand park, đường Nguyễn Xiển – Phước Thiện, Phường Long Thạnh Mỹ, Huyện Long Thành

- Có kiến thức cơ bản về HTML, JavaScript, .net Core 8 & 9

- Có kỹ năng làm việc nhóm và trao đổi thông tin tốt.

- Là SV năm cuối hoặc mới ra trường ưu tiên các ứng viên đi được full time

- Ứng viên tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng ngành it phần mềm,

- Biết cơ bản về lập trình .net Core 8 & 9

- Là sinh viên năm cuối.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo kỹ năng làm việc trong các dự án lớn.

- Có trợ cấp.

- Có cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ ĐẤT VIỆT

