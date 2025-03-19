Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ ĐẤT VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ ĐẤT VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Tòa E1, phân khu LUMIERE BOULEVARD thuộc khu đô thị vinhomes grand park, đường Nguyễn Xiển – Phước Thiện, Phường Long Thạnh Mỹ, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Có kiến thức cơ bản về HTML, JavaScript, .net Core 8 & 9
- Có kỹ năng làm việc nhóm và trao đổi thông tin tốt.
- Là SV năm cuối hoặc mới ra trường ưu tiên các ứng viên đi được full time
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng ngành it phần mềm,
- Biết cơ bản về lập trình .net Core 8 & 9
- Là sinh viên năm cuối.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo kỹ năng làm việc trong các dự án lớn.
- Có trợ cấp.
- Có cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ ĐẤT VIỆT
