Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

1. Trình độ cao đẳng trở lên

2. Sử dụng thành thạo thiết bị mạng máy tính, thông thạo các chức năng và thao tác máy tính

3. Hiểu hệ thống mạng liên quan và có khả năng thực hành để giải quyết các vấn đề và lỗi thực tế

4. Có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý mạng.

5. Tiếng trung giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường làm việc năng động, thoải mái

-Tham gia bảo hiểm đầy đủ : BHXH, BHYT, BHTN

-Phụ cấp thâm niên , phụ cấp khác

-Thực hiện đầy đủ các chế độ theo nhà nước qui định: Lễ, tết, thưởng tháng 13

