Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM)
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Trình độ cao đẳng trở lên
2. Sử dụng thành thạo thiết bị mạng máy tính, thông thạo các chức năng và thao tác máy tính
3. Hiểu hệ thống mạng liên quan và có khả năng thực hành để giải quyết các vấn đề và lỗi thực tế
4. Có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý mạng.
5. Tiếng trung giao tiếp
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm 3 năm làm IT
-Tiếng trung giao tiếp
- Kinh nghiệm 3 năm làm IT
-Tiếng trung giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
-Môi trường làm việc năng động, thoải mái
-Tham gia bảo hiểm đầy đủ : BHXH, BHYT, BHTN
-Phụ cấp thâm niên , phụ cấp khác
-Thực hiện đầy đủ các chế độ theo nhà nước qui định: Lễ, tết, thưởng tháng 13
-Tham gia bảo hiểm đầy đủ : BHXH, BHYT, BHTN
-Phụ cấp thâm niên , phụ cấp khác
-Thực hiện đầy đủ các chế độ theo nhà nước qui định: Lễ, tết, thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI