Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỄN TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỄN TRÍ VIỆT NAM
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Tân Cang,Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Biết sử dụng phần mềm Power Mill.
Lập trình trên máy phay CNC.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 23- 30 tuổi.
Có kinh nghiệm trong khuôn ép nhựa, cao su
Quản lý và kiểm tra đúng yêu cầu sản phẩm
Có kinh nghiệm trong khuôn ép nhựa, cao su
Quản lý và kiểm tra đúng yêu cầu sản phẩm
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỄN TRÍ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ lương tháng 13
Đóng Bảo Hiểm Xã Hội
Đóng Bảo Hiểm Xã Hội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỄN TRÍ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
