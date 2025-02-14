Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 26 Triệu

Mức lương 19 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Bien Hoa, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 19 - 26 Triệu

Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc tại KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Có xe đưa đón từ Biên Hòa)

- Đảm bảo tính ổn định của hệ thống máy chủ và mạng.

- Tìm ra nguyên nhân lỗi của máy móc, thiết bị, mạng trong danh mục công nghệ thông tin một cách nhanh nhất.

- Khắc phục sự cố và đề xuất giải pháp khắc phục, tránh tái diễn lỗi.

- Hỗ trợ người dùng cài đặt phần mềm của công ty, tư vấn cho người dùng phần mềm có an toàn để cài đặt hay không.

Với Mức Lương 19 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên

- Sử dụng thành thạo thiết bị mạng máy tính, thông thạo các chức năng và thao tác máy tính

- Hiểu hệ thống mạng liên quan và có khả năng thực hành để giải quyết các vấn đề và lỗi thực tế

- Có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý mạng

- Tiếng trung cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khác

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24

- Thưởng hiệu suất hàng tháng từ 500k - 1 triệu

- Các đãi ngộ: nghỉ lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ, ...

