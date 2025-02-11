Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 37 Bùi Văn Hòa, khu phố 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1.Cài đặt, lắp ráp, kiểm tra các trang thiết bị ICT
·Thực hiện công việc cài đặt và lắp ráp máy PC cho khách hàng.
·Cài đặt phần mềm cho máy PC, laptop, máy in.
·Tư vấn về kỹ thuật cho KH về cách sử dụng
·Tư vấn, nâng cấp laptop cho khách hàng.
2.Tiếp nhận bảo hành
·Xác nhận lỗi phần cứng của sản phẩm, gửi bảo hành linh kiện cho khách.
·Lắp đặt và kiểm tra lại các sản phẩm sau khi được bảo hành về từ đại lý.
·Sử dụng phần mềm bảo hành để thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình công việc.
·Thông báo đầy đủ thông tin cho khách hàng về quá trình bảo hành.
3.Hỗ trợ công tác khác tại cửa hàng
·Hỗ trợ sale tư vấn kỹ thuật
·Hỗ trợ kho kiểm tra trang thiết bị nhập kho
·Xử lý các lỗi phát sinh tại cửa hàng như điện, mạng, camera

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT, Điện - Điện tử, ..
Có kiến thức về Phần cứng PC/ Laptop, Thiết bị văn phòng, hệ thống mạng, phần mềm.
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm về lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm, xử lý lỗi kỹ thuật, giải quyết vấn đề, khảo sát và thi công lắp đặt.
Trung thực, chủ động, nhiệt tình, chịu áp lực, kiên trì.
Chấp nhận xoay ca 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng
Lương tháng 13
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy đinh
Được đóng gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau 2 tháng thử việc thành công
Khám sức khỏe định kỳ và Team building hằng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí, có cơ hội học hỏi chuyên sâu hơn về các thiết bị ICT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

