Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 37 Bùi Văn Hòa, khu phố 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1.Cài đặt, lắp ráp, kiểm tra các trang thiết bị ICT

·Thực hiện công việc cài đặt và lắp ráp máy PC cho khách hàng.

·Cài đặt phần mềm cho máy PC, laptop, máy in.

·Tư vấn về kỹ thuật cho KH về cách sử dụng

·Tư vấn, nâng cấp laptop cho khách hàng.

2.Tiếp nhận bảo hành

·Xác nhận lỗi phần cứng của sản phẩm, gửi bảo hành linh kiện cho khách.

·Lắp đặt và kiểm tra lại các sản phẩm sau khi được bảo hành về từ đại lý.

·Sử dụng phần mềm bảo hành để thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình công việc.

·Thông báo đầy đủ thông tin cho khách hàng về quá trình bảo hành.

3.Hỗ trợ công tác khác tại cửa hàng

·Hỗ trợ sale tư vấn kỹ thuật

·Hỗ trợ kho kiểm tra trang thiết bị nhập kho

·Xử lý các lỗi phát sinh tại cửa hàng như điện, mạng, camera

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT, Điện - Điện tử, ..

Có kiến thức về Phần cứng PC/ Laptop, Thiết bị văn phòng, hệ thống mạng, phần mềm.

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm về lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm, xử lý lỗi kỹ thuật, giải quyết vấn đề, khảo sát và thi công lắp đặt.

Trung thực, chủ động, nhiệt tình, chịu áp lực, kiên trì.

Chấp nhận xoay ca 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng

Lương tháng 13

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy đinh

Được đóng gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau 2 tháng thử việc thành công

Khám sức khỏe định kỳ và Team building hằng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí, có cơ hội học hỏi chuyên sâu hơn về các thiết bị ICT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

