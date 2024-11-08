Tuyển Lập trình viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu

Mức lương 15 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 2 Triệu

- Tham gia phát triển dự án cho khách hàng Nhật Bản.

- Hỗ trợ phát triển và bảo trì các ứng dụng Java.

- Viết và kiểm tra mã nguồn Java theo yêu cầu dự án.

Với Mức Lương 15 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, hoặc các ngành liên quan.

- Có kiến thức căn bản về lập trình Java và lập trình hướng đối tượng (OOP).

- Hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu và SQL.

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

■Ưu tiên (Không bắt buộc)

- Hiểu biết cơ bản về các framework như Spring, Hibernate, JSP, Servlet...

- Có kinh nghiệm làm việc với Git hoặc các hệ thống quản lý mã nguồn khác.

- Đã từng tham gia các dự án thực tế hoặc làm bài tập lớn liên quan đến Java

- Biết hoặc yêu thích tiếng Nhật

- Có biết cơ bản 1 ngôn ngữ khác ngoài Java (ví dụ: C#, Python, Ruby, PHP...)

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Sau 3 tháng đào tạo, sẽ đánh giá và thay đổi mức lương theo năng lực.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty.

- Được On job tranning dự án.

- Được đồng hành và trao cơ hội phát triển, thăng tiến.

- Tham gia hoạt động các câu lạc bộ (Bóng bàn, bơi, bóng đá, đọc sách, E-sports) và các hoạt động teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam

