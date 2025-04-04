Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
- Hà Nội: Tòa Tasco, hh2
- 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển phần mềm, thực hiện kiểm thử nội bộ, viết tài liệu kỹ thuật và triển khai ứng dụng trên các môi trường khác nhau
Phân tích nguyên nhân sự cố, tối ưu từ người dùng hoặc các ứng dụng tích hợp của đối tác, đề xuất phương án xử lý tối ưu.
Tham gia phân tích, thiết kế và đưa ra giải pháp kỹ thuật dựa trên tài liệu yêu cầu nghiệp vụ.
Xác định và rà soát các vấn đề thường xuyên phát sinh lỗi, xây dựng phương án khắc phục triệt để và giám sát thực thi.
Phối hợp với các thành viên trong đội dự án (BA, QA, DevOps, Product Owner,...) để hoàn thiện sản phẩm.
Nghiên cứu nâng cấp bản thân để cập nhật các công nghệ, thiết kế mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 năm lập trình Java/Spring Boot, đã từng triển khai 2-3 dự án
Thuần thục Java Core: OOP, multi-threading, collections, exception handling
Spring Boot: Dependency Injection, Bean Lifecycle, Configuration
JPA: Entity Mapping, Query Performance, Transaction Management
Có kinh nghiệm áp dụng Design Pattern & Principle cơ bản: SOLID, Factory, Singleton, Strategy, Repository
Kinh nghiệm làm bảo mật, Spring Security: Authentication, Authorization, JWT, OAuth2
SQL & Database: Indexing, Query Optimization, ACID, Transaction
Phát triển và vận hành các hệ thống với tải cao: caching, loadbalance, Parallel Processing, Monitoring and Performance Tuning, Scalability, Testing and Benchmarking
Kinh nghiệm làm việc hoặc có kiến thức trong môi trường áp dụng DevOp. Hiểu rõ các khái niệm quan trọng như CICD, infrastructure as code, Containerization, orchestration
Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà
Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần
Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm
Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại Công ty
Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc
Chính sách phát triển, thăng tiến có lộ trình theo từng vị trí, từng phòng ban
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
