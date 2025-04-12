Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia đào tạo và phát triển kỹ năng trong môi trường dự án thực tế cùng đội ngũ kỹ sư phần mềm.

Phát triển và duy trì các ứng dụng web với vai trò full-stack, bao gồm cả phần backend và frontend.

Thực hiện thiết kế, triển khai và tối ưu các tính năng của ứng dụng bằng các công nghệ backend như Java, Node.js, Golang.

Xây dựng giao diện người dùng hiện đại và thân thiện sử dụng các framework frontend như ReactJS, VueJS, Angular.

Hỗ trợ khắc phục sự cố, debug và đảm bảo hiệu năng của hệ thống.

Làm việc theo nhóm, phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác và báo cáo tiến độ công việc định kỳ.

Tham gia các buổi họp nhóm, trao đổi ý tưởng và góp phần đưa ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề kỹ thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác liên quan

Trình độ: Fresher hoặc có tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm thực tập trong lĩnh vực lập trình.

Kỹ năng lập trình: Có kiến thức nền tảng về lập trình hướng đối tượng và lập trình web.

Backend: Ưu tiên có khả năng sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ: Java, Node.js, Golang.

Frontend: Kiến thức cơ bản về một trong các framework: ReactJS, VueJS, Angular.

Tiếng Anh: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản để đọc tài liệu kỹ thuật.

Tinh thần học hỏi: Năng động, ham học hỏi, và sẵn sàng tiếp nhận các kiến thức, công nghệ mới.

Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm tốt, giao tiếp rõ ràng và có khả năng tự quản lý công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo về phát triển phần mềm, ngôn ngữ lập trình, quy trình quản lý chất lượng

Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm

Tài trợ chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc

Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin