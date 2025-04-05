Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nghiên cứu và phân tích về Website thương hiệu và công cụ Search Engine;
Chuyển các thiết kế UI/UX sang giao diện thực tế bằng nền tảng Wordpress;
Lập trình giao diện Website trên CMS Wordpress: Theo theme hoặc Custom code;
Phát triển Website theo các tiêu chí về hiệu suất và tốc độ, trải nghiệm người dùng, nâng cao điểm Google Pagespeed, đa trình duyệt và Responsive Design;
Thiết lập và vận hành SEO Website, tối ưu theo tiêu chuẩn SEO;
Đo lường và chỉnh sửa Website theo hành trình khách hàng đảm bảo Quảng cáo hiệu quả;
Kết nối giữa CMS wordpress và phần mềm thông qua REST API;
Hỗ trợ khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến WordPress;
Quản trị, bảo trì, cập nhật hệ thống WordPress cho khách hàng để đảm bảo tính ổn định và an toàn bảo mật;
Làm việc chặt chẽ với Bộ phận Thiết kế/ Content/ SEO/Ads và khách hàng để hoàn thiện các dự án;
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Leader/ Manager.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật số, Digital Marketing hoặc chuyên ngành liên quan;
Thành thạo WordPress (theme, plugin);
Hiểu biết về HTML, CSS, JavaScript, PHP để chỉnh sửa, tùy biến theme/ plugin;
Hiểu biết về tối ưu SEO cơ bản trên WordPress.;
Hiểu biết kiến thức về domain, hosting, SEO onpage, tối ưu tốc độ, bảo mật, xử lý sự cố mã độc;
Hiểu biết về Quảng cáo & Marketing là một lợi thế;
Kỹ năng làm việc độc lập và teamwork tốt, nhanh nhẹn, hiệu suất tốt;
Tư duy linh hoạt, nhạy bén với các vấn đề;
Chủ động, ham học hỏi, tìm hiểu kiến thức liên quan và cầu tiến trong công việc;
Tiếng Anh mức độ khá trở lên;
Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 500$ - 1000$/ tháng + Thưởng Doanh số + Thưởng dự án theo quy chế của công ty;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch; Review lương 06 tháng/ lần;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thực tế, nhiều cơ hội giúp nâng cao kinh nghiệm;
Văn hóa lành mạnh, kết nối các thành viên chặt chẽ, tôn trọng sự khác biệt để nhân sự được phát triển mạnh mẽ;
Tham gia các hoạt động văn hóa sôi nổi của công ty: Du lịch, teambuilding, bonding, liên hoan, sinh nhật, YEP,...;
Trực tiếp triển khai các dự án lớn và tích lũy kinh nghiệm về Branding, Truyền thông, Marketing;
Tham gia các buổi đào tạo/ khóa học miễn phí về nghiệp vụ Marketing, Branding, Planning; Các khóa học đào tạo chuyên môn bao gồm: Kiến thức Branding/ Phân tích Case study/ Nghiên cứu thị trường, Kiến thức ngành hàng/ Hiểu và Lập kế hoạch IMC/ Kiến thức Digital Marketing/ Chiến lược Nội dung/ Kỹ năng Báo giá/ Một số các khóa học cụ thể khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Ngõ 28 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

