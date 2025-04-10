Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa Tuấn Hạnh, số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

hiết kế và phát triển các giải pháp backend cho các ứng dụng web sử dụng Javascript, TypeScript, Python cùng với Django hoặc Flask.

Làm việc cùng team frontend để tích hợp API và đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.

Tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của hệ thống.

Phát triển và duy trì cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Xử lý và tối ưu các truy vấn dữ liệu phức tạp.

Hỗ trợ và phát triển các chức năng frontend khi cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 4 năm kinh nghiệm với Full Stack

Có kinh nghiệm làm việc với Javascript, TypeScript, và Python.

Kinh nghiệm sâu rộng với Django hoặc Flask là bắt buộc.

Kinh nghiệm trong việc phát triển và tích hợp các dịch vụ backend và API.

Kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu và hiểu biết về các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

Có khả năng phát triển frontend sử dụng ReactJs hoặc các công nghệ tương tự là một lợi thế.

Tiếng Anh cơ bản để đọc hiểu tài liệu và giao tiếp qua chat.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 30-35M net

Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin