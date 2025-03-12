Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Tham gia phát triển và tối ưu hoá hệ thống AI Platform.

Xây dựng, phát triển và bảo trì các dịch vụ backend sử dụng Python (Django).

Tích hợp và làm việc với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, MongoDB hoặc MySQL.

Triển khai và quản lý hệ thống trên nền tảng AWS với Docker, Kubernetes (K8s), Auto-build.

Phối hợp với các team khác để đảm bảo hiệu suất và tính ổn định của hệ thống.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hiệu suất.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình với Python (Django).

Biết sử dụng Flask là một lợi thế.

Thành thạo ít nhất một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, MongoDB, MySQL.

Có kinh nghiệm triển khai hệ thống trên AWS, sử dụng Docker, Kubernetes.

Có tư duy logic tốt, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Môi trường làm việc & Hoạt động nội bộ:

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Du lịch hàng năm, tổ chức sinh nhật hàng tháng cho nhân viên.

Happy Hour vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Tham gia các câu lạc bộ thể thao như bóng đá, AoE...

Lương & Chế độ thử việc:

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với kinh nghiệm và năng lực.

Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương.

Xét tăng lương 2 lần/năm.

Thưởng & Phụ cấp:

Thưởng tháng 13 + thưởng theo kết quả kinh doanh.

Thưởng dự án, thưởng thi đỗ chứng chỉ chuyên môn và tiếng Nhật.

Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M).

Phụ cấp làm thêm giờ và phụ cấp đào tạo.

Đào tạo & Phát triển:

Đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh.

Seminar công nghệ định kỳ theo team.

Career path rõ ràng theo khung năng lực nội bộ.

Bảo hiểm & Chăm sóc sức khỏe:

Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

