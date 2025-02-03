Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Phenikaa-X làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Đại học Phenikaa, Nguyễn Trác, Yên Nghĩa,, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 13 Triệu

• Tham gia phát triển công nghệ và sản phẩm công nghệ dành cho bệnh viện.

• Xây dựng các ứng dụng trên nền web, ứng dụng dành cho doanh nghiệp

• Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend

• Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề

• Kết nối cùng team BA, Design để hoàn thiện sản phẩm.

• Phân tích, khắc phục các lỗi sản phẩm trong quá trình vận hành.

• Thực hiện bảo trì, cập nhật sản phẩm, nghiên cứu các công nghệ mới

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Design Pattern

SOLID Design Principles

Tại Công ty cổ phần Phenikaa-X Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: từ 13.000.000 VNĐ. Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ,...

Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty.

Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/ năm

Trợ cấp: PC sử dụng tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phenikaa-X

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin