Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Phenikaa-X làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần Phenikaa-X
- Hà Nội: Trường Đại học Phenikaa, Nguyễn Trác, Yên Nghĩa,, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 13 Triệu
• Tham gia phát triển công nghệ và sản phẩm công nghệ dành cho bệnh viện.
• Xây dựng các ứng dụng trên nền web, ứng dụng dành cho doanh nghiệp
• Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend
• Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề
• Kết nối cùng team BA, Design để hoàn thiện sản phẩm.
• Phân tích, khắc phục các lỗi sản phẩm trong quá trình vận hành.
• Thực hiện bảo trì, cập nhật sản phẩm, nghiên cứu các công nghệ mới
Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
SOLID Design Principles
Tại Công ty cổ phần Phenikaa-X Thì Được Hưởng Những Gì
THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ,...
Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/ năm
Trợ cấp: PC sử dụng tại văn phòng
