Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

Mức lương
14 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 22 Triệu

1. Giới Thiệu Về APER5:
2. Mô Tả Công Việc:

Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm trong lập trình phần web (backend/frontend) với một trong các ngôn ngữ: PHP, HTML, JavaScript,...level middle trở lên
- Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: MySQL, v.v.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP, CRM) hoặc giải pháp công nghệ giáo dục (EdTech).
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.
- Tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh, sẵn sàng thích ứng với công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất.
- Mức lương từ 14 – 22 triệu thưởng theo hiệu quả công việc.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường công nghệ cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

