Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu

Mức lương 14 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm trong lập trình phần web (backend/frontend) với một trong các ngôn ngữ: PHP, HTML, JavaScript,...level middle trở lên

- Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: MySQL, v.v.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP, CRM) hoặc giải pháp công nghệ giáo dục (EdTech).

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.

- Tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh, sẵn sàng thích ứng với công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất.

- Mức lương từ 14 – 22 triệu thưởng theo hiệu quả công việc.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường công nghệ cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

