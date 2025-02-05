Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3A, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Phân tích yêu cầu của các phòng ban, yêu cầu sản xuất kinh doanh, đề xuất giải pháp kỹ thuật.
- Xây dựng, phát triển hệ thống backend sử dụng Node.js.
- Viết mã nguồn theo tiêu chuẩn, đảm bảo hiệu suất và bảo mật.
- Tối ưu code để cải thiện hiệu suất hệ thống.
- Viết tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho hệ thống.
- Tiếp nhận các hệ thống dịch vụ công ty đang outsource.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm lập trình.
- Thành thạo Node.js, Express.js, NestJS.
- Hiểu về JavaScript, TypeScript, ES6+, OOP, Design Patterns.
- Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, MongoDB...
- Hiểu về bảo mật API, JWT, OAuth2, CORS.
- Biết về Redis, RabbitMQ, Kafka là lợi thế.
- Biết về Docker, Kubernetes, CI/CD là lợi thế.
- Thành thạo Git, GitHub/GitLab để quản lý mã nguồn.
- Kiến thức về bảo mật, tối ưu hiệu suất hệ thống là một lợi thế.
- Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.
- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
- Chủ động, trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 18-25tr/tháng tùy năng lực, được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH sức khỏe.
- Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
- Được tham gia các khóa đào tạo để phát triển kỹ năng.
- Cơ hội được đi công tác, du lịch trong và ngoài nước.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

