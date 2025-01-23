Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phân tích requirement, thiết kế hệ thống, hoàn thành các api
- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.
- Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về ReactJS
- Có kinh nghiệm với Nextjs
- Nắm được lifecycle của Nextjs
- Nắm được các khái niệm về đồng bộ, bất đồng bộ trong javascript
- Có kinh nghiệm với restful API
- Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Github, GitLab
- Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc
- Có năng lực học hỏi và khả năng tìm hiểu về công nghệ
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập, khả năng teamwork tốt
Ưu tiên:
- Có định hướng phát triển thành Fullstack Developer, Devops
Lợi ích:
- Được làm việc với dự án sử dụng nhiều công nghệ đang hot, Nextjs, Reactjs, Socket.io.
- Được làm việc trên môi trường amazon web service và sử dụng các dịch vụ như ec2, ecs, lambda, Cognitor, rds
- Được làm việc với các quy trình auto deploy CI/ CD

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc
- Được cung cấp các trang thiết bị để phục vụ cho công việc.
- Được tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ của Công ty
- Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, ...), tháng lương 13 + bonus dự án
- Nghỉ luân phiên ngày thứ Bảy trong tháng và nghỉ tất cả chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước (Ghi chú: Ngày thứ 7 lên Công ty để tham gia đào tạo nghiệp vụ và cải thiện kỹ năng còn thiếu của nhân sự chứ không phải làm việc trong dự án. Trừ trường hợp dự án chậm tiến độ phải OT cùng khách hàng).
- Review lương 1 lần/năm
- Ký hợp đồng lao động được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...) + 12 ngày phép/ năm
- Tham gia teambuilding, tham quan, nghỉ mát với Công ty
- Được tiếp cận với các công nghệ mới, tạo điều kiện cho các cá nhân học tập và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

