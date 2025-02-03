Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Huyện Chương Mỹ

Dựa vào các dữ liệu đã được thu thập từ các bộ phận liên quan.

Xử lý và phân tích dữ liệu từ Big Data .

Lọc dữ liệu, làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu.

Tìm ra các thông tin hữu ích có thể sử dụng cho các ngành kinh doanh của công ty (Mô hình kinh doanh 3F Feed - Farm - Food).

- Ứng viên nam/nữ tốt nghiệp ĐẠI HỌC chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, và tất cả các chuyên ngành khác.

- Có hiểu biết về Data analyst nói chung.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Data Analytics hoặc Data Analysis.

- Lương cơ bản: 13.000.000đ/ tháng (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc).

- Phụ cấp tiền ăn: 730.000đ/tháng.

- Làm việc theo giờ hành chính, được nghỉ tất cả thứ 7, chủ nhật.

- Tiền ngoài giờ, công tác phí (nếu có) theo quy định của công ty.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.

- Khám bệnh định kì theo quy định công ty.

- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.

- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.

