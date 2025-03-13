Tuyển Lập trình viên Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4 Tòa Garden Hill, số 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Phân tích, thiết kế và lập trình các ứng dụng trên nền tảng Android theo đặt hàng của Product Owner.

Phát triển các ứng dụng Android 1 cách linh hoạt, có cấu trúc tốt, mã nguồn và thư viện có thể tái sử dụng trong tương lai.

Phát triển giao diện lập trình ứng dụng (API) để hỗ trợ chức năng di động.

Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế.

Hiểu và vận dụng được cấu trúc dữ liệu, giải thuật phổ biến

Am hiểu stack công nghệ Android (Activity/Service/Broadcast Reciver, Content Provider).

Hiểu biết kiến trúc phần mềm (nắm được 1 trong các kiến trúc MVP, MVVM).

Hiểu biết Design Pattern, SOLID.

Nắm rõ SOLID principles và các design pattern.

Có kinh nghiệm, hiểu biết về xây dựng/sử dụng library framework liên quan đến: Jetpack ( Navigation, Flow ...), networking, database, unit test

Có kinh nghiệm xử lý multithreading: Kotlin coroutine + flow, RxJava, RxAndroid

Có kinh nghiệm tối ưu performance, memory cho ứng dụng

Ưu tiên đã từng làm việc với Canvas, Draw view hoặc FFMpeg, OpenCV, OpenGL

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm leader.

Tại Braly JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Offer up to 35M + trợ cấp ăn trưa + trợ cấp đi lại.

Tháng lương 13.

Thưởng Tết Âm Lịch từ 01 - 05 tháng lương.

Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương, 08/03, 20/10,... áp dụng cho tất cả nhân sự (chính thức, thử việc, thực tập sinh).

Phụ cấp xăng xe, ăn trưa hàng tháng.

Thử việc tối đa 02 tháng 100% lương

Được cung cấp hoàn toàn trang thiết bị phù hợp với vị trí công việc.

Review hiệu suất & lương thưởng định kỳ 2 lần/năm (tháng 1 & tháng 7).

Bảo hiểm, nghỉ lễ, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật, được cung cấp các gói khám sức khỏe định kỳ khi trở thành nhân viên chính thức.

Startup năng động, tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết.

Được đào tạo bởi các leader giàu kinh nghiệm từng làm tại các công ty Tech lớn.

Cơ hội phát triển và tham gia vào các sản phẩm có hàng triệu - chục triệu người dùng trên toàn cầu.

Miễn phí trà, cafe, nước ngọt tại Pantry.

Có cơ hội tham gia rất nhiều các CLB do công ty tổ chức và tài trợ: Bóng đá, bóng bàn, Bi-a, Board game, Chạy bộ, cầu lông....

Khu vực vui chơi với Bàn Bi-a siêu xịn, bàn bóng bàn, PS4 và nhiều bộ môn hấp dẫn khác

Team building/du lịch mỗi 3 tháng – Công ty tài trợ 100% chi phí

