Tuyển Lập trình viên Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Braly JSC
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Braly JSC

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Braly JSC

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 4 Tòa Garden Hill, số 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phân tích, thiết kế và lập trình các ứng dụng trên nền tảng Android theo đặt hàng của Product Owner.
Phát triển các ứng dụng Android 1 cách linh hoạt, có cấu trúc tốt, mã nguồn và thư viện có thể tái sử dụng trong tương lai.
Phát triển giao diện lập trình ứng dụng (API) để hỗ trợ chức năng di động.
Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu và vận dụng được cấu trúc dữ liệu, giải thuật phổ biến
Am hiểu stack công nghệ Android (Activity/Service/Broadcast Reciver, Content Provider).
Hiểu biết kiến trúc phần mềm (nắm được 1 trong các kiến trúc MVP, MVVM).
Hiểu biết Design Pattern, SOLID.
Nắm rõ SOLID principles và các design pattern.
Có kinh nghiệm, hiểu biết về xây dựng/sử dụng library framework liên quan đến: Jetpack ( Navigation, Flow ...), networking, database, unit test
Có kinh nghiệm xử lý multithreading: Kotlin coroutine + flow, RxJava, RxAndroid
Có kinh nghiệm tối ưu performance, memory cho ứng dụng
Ưu tiên đã từng làm việc với Canvas, Draw view hoặc FFMpeg, OpenCV, OpenGL
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm leader.

Tại Braly JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Offer up to 35M + trợ cấp ăn trưa + trợ cấp đi lại.
Tháng lương 13.
Thưởng Tết Âm Lịch từ 01 - 05 tháng lương.
Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương, 08/03, 20/10,... áp dụng cho tất cả nhân sự (chính thức, thử việc, thực tập sinh).
Phụ cấp xăng xe, ăn trưa hàng tháng.
Thử việc tối đa 02 tháng 100% lương
Được cung cấp hoàn toàn trang thiết bị phù hợp với vị trí công việc.
Review hiệu suất & lương thưởng định kỳ 2 lần/năm (tháng 1 & tháng 7).
Bảo hiểm, nghỉ lễ, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật, được cung cấp các gói khám sức khỏe định kỳ khi trở thành nhân viên chính thức.
Startup năng động, tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết.
Được đào tạo bởi các leader giàu kinh nghiệm từng làm tại các công ty Tech lớn.
Cơ hội phát triển và tham gia vào các sản phẩm có hàng triệu - chục triệu người dùng trên toàn cầu.
Miễn phí trà, cafe, nước ngọt tại Pantry.
Có cơ hội tham gia rất nhiều các CLB do công ty tổ chức và tài trợ: Bóng đá, bóng bàn, Bi-a, Board game, Chạy bộ, cầu lông....
Khu vực vui chơi với Bàn Bi-a siêu xịn, bàn bóng bàn, PS4 và nhiều bộ môn hấp dẫn khác
Team building/du lịch mỗi 3 tháng – Công ty tài trợ 100% chi phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Braly JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Braly JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

