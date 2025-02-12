Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kiềm Saphia Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Phát triển mới và duy trì các ứng dụng web Fullstack sử dụng NodeJS/VueJS hoặc ReactJS

Thiết kế hệ thống, xây dựng và tối ưu hóa API RESTful hoặc GraphQL.

Đảm bảo sự ổn định của hệ thống và khả năng mở rộng mạnh mẽ trong tương lai

Phối hợp với các bộ phận trong quá trình phát triển bao gồm thiết kế, kiểm thử, kịp thời khắc phục, cải tiến các tính năng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm

Sẵn sàng với nhiều vai trò, công việc trong từng giai đoạn của dự án.

Skill:

- Sử dụng thành thạo và có kinh nghiệm ít nhất 2 - 3 năm làm việc với các dự án NodeJS/VueJS/ReactJS

- Hiểu biết vững chắc về thiết kế dữ liệu và triển khai API RESTful

- Có kinh nghiệm làm việc và thành thạo truy vấn NoSQL (MongoDB), Redis

- Sử dụng thành thạo Javascript (ES6). Biết TypeScript là một lợi thế.

- Thông thạo HTML, CSS. Có hiểu viết về Tailwind CSS, SaSS là một lợi thế

- Thành thạo sử dụng Git và quy trình làm việc GitFlow (Github/Gitlab)

- Hiểu biết về Docker, CI/CD là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kiềm Saphia Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 22.000.000đ - 25.000.000đ + Thưởng Quý từ 3% lợi nhuận

Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty

- Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Sẵn sàng làm hết sức - chơi hết mình, vừa hiệu quả công việc vừa kết nối nhân viên.

ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được tạo điều kiện phát triển kỹ năng, nhân viên xuất sắc được nâng lương

Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh

Team buiding, du lịch trong và ngoài nước

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13...

