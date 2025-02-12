Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Liberico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Liberico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Liberico
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần Liberico

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Liberico

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Phân tích & Định nghĩa yêu cầu hệ thống
Làm việc với các phòng ban (Sales, Marketing, Vận hành, Kho vận, Kế toán, CSKH...) để thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ.
Xác định các điểm chưa tối ưu trong quy trình kinh doanh và đề xuất giải pháp cải tiến bằng công nghệ.
Chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (BRD, SRS).
Làm việc với đội phát triển phần mềm để đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu kinh doanh.
B. Hỗ trợ phát triển và triển khai hệ thống
Hỗ trợ kiểm thử hệ thống (UAT), phối hợp với đội QA để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ người dùng trong quá trình triển khai hệ thống.
Theo dõi hiệu suất hệ thống sau khi triển khai, ghi nhận phản hồi và đề xuất điều chỉnh nếu cần.
C. Hợp tác với các bên liên quan
Làm việc chặt chẽ với đội IT, nhà cung cấp phần mềm (vendors), đội vận hành và quản lý để đảm bảo sự thống nhất trong phát triển và triển khai hệ thống.
Phối hợp với các đối tác công nghệ trong việc tích hợp hệ thống POS, ERP, CRM, E-commerce, Loyalty Programs...
Hỗ trợ các bộ phận trong việc chuyển đổi số, đảm bảo công nghệ hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh.
D. Tối ưu hóa & Đổi mới công nghệ
Nghiên cứu các công nghệ mới có thể áp dụng vào mô hình bán lẻ để tăng cường hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Phối hợp với đội phát triển để tối ưu hiệu suất hệ thống, giảm thiểu lỗi vận hành và cải thiện tốc độ xử lý.
Đề xuất các giải pháp tự động hóa nhằm giảm thời gian và chi phí vận hành (ví dụ: tự động hóa quy trình nhập hàng, kiểm kê, phân bổ hàng hóa...).
Theo dõi xu hướng thị trường và đề xuất các công nghệ phù hợp như AI, Big Data, IoT trong bán lẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng & Kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Có từ 2-5 năm kinh nghiệm làm Business Analyst hoặc các vị trí liên quan trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử, hoặc chuỗi cung ứng.
Hiểu biết về các hệ thống phổ biến trong ngành bán lẻ như ERP, POS, OMS, WMS, CRM, eCommerce.
Kinh nghiệm làm việc với các phương pháp Agile/Scrum là lợi thế.
Kỹ năng mềm
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với nhiều bên liên quan (users, dev team, vendors, management).
Kỹ năng phân tích dữ liệu và tư duy logic tốt.
Kỹ năng viết tài liệu rõ ràng, dễ hiểu.
Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn người dùng.

Tại Công ty Cổ phần Liberico Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:Thỏa thuận
- Cơ hội phát triển:
Trở thành Product Owner hoặc IT Business Partner.
Thăng tiến lên vị trí IT Manager hoặc Head of Digital Transformation trong lĩnh vực bán lẻ.
Mở rộng kiến thức sang các hệ thống phân tích dữ liệu, AI, tự động hóa trong ngành bán lẻ.
- Các chế độ BHXH, phúc lợi đầy đủ theo luật quy định
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liberico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Liberico

Công ty Cổ phần Liberico

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24, Tháp B, Tầng 24 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

