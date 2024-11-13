Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tham gia vào các dự án Game Online tại Công ty;
- Phát triển game trên engine Cocos 2 JS, Unity;
- Nghiên cứu, lập trình game, phát triển các sản phẩm Game Mobile của Công ty;
- Nâng cấp và tối ưu các game của Công ty;
- Tham gia vào các khâu từ phân tích thiết kế đến phát hành sản phẩm;
- Nghiên cứu công nghệ phục vụ dự án mới;
- Thực hiện các công việc khác hỗ trợ team theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí lập trình game với Unity hoặc Cocos2dx (lua, js).
- Thành thạo ngôn ngữ C#, C++
- Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ lập trình: Editor, Git,...
- Có hiểu biết về các ngôn ngữ, kiến thức khác liên quan đến phát triển game online: SQL, data format (JSON, XML...), kiến trúc client-server, giao thức TCP... là một lợi thế.
- Kiến thức nền tảng vững vàng về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, xử ký vấn đề tốt.
- Năng động, cởi mở, tinh thần học tập, tìm tòi những kiến thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương hấp dẫn Từ 20 - 40 triệu
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6. Nghỉ Thứ 7 cách tuần và chủ nhật
- Xét tăng lương hàng năm, thưởng hiệu quả dự án, thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật,...
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,... chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ Lễ, Tết,...
- Nhiều hoạt động bổ ích sau giờ làm việc: đá bóng, học tiếng anh,... Hằng năm được tham gia hoạt động Teambuilding, du lịch nghỉ mát.
- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc hiện đại.
- Bữa trưa được phục vụ bởi bếp ăn riêng của Công ty, phòng Pantry đầy đủ hoa quả, trà, nước ngọt,...
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng. Được làm việc cùng đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu, hòa đồng, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

