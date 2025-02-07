Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 22 - 41 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH
Mức lương
22 - 41 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 22 - 41 Triệu
What we need from you:
- Develop new user-facing features
- Build reusable code and libraries
- Collaborate with team members
- Ensure technical feasibility of UI/UX designs
- Optimize applications for speed and scalability
Với Mức Lương 22 - 41 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Skills Requirements:
- 2+ years of experience
- Proficiency in Vuejs/ Nuxtjs/Reactjs
- Ability to convert designs into HTML websites
- Knowledge of CSS frameworks
- SEO optimization skills
- English speaking skills a plus
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH Thì Được Hưởng Những Gì
What we offer:
- Career development opportunities
- Yearly reviews and salary adjustments
- Various bonus policies (up to 2-4 months extra bonus)
- Meal Allowance support
- Fun activities like Happy hours and Team building events
- Sports activities for a healthy work-life balance
- PTI medical care and yearly health check-ups
- And much more!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
