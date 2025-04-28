Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Rikkeisoft làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 81 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng):

- Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng.

- Thực hiện viết và chạy testcase

- Báo cáo công việc với PM

- Phối hợp với các thành viên trong dự án để đảm bảo công việc

- Trao đổi/báo cáo với khách hàng (nếu có thể và được yêu cầu)

- Kết hợp với PQA để tổng hợp các issue dự án, đánh giá các thông số chất lượng dự án sau release.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trở lên

- Tiếng Nhật đọc hiểu tốt (N3 trở lên)

- Có kinh nghiệm tạo testcase, test nghiệp vụ màn hình

- Tư duy tốt, sẵn sàng học hỏi, có thể làm việc độc lập

- Ưu tiên biết SQL

Tại Công Ty Cổ Phần Rikkeisoft Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Xét TĂNG 2 lần/năm.

- THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...

- Phụ cấp thâm niên ( thời gian làm việc từ 2 năm trở lên).

- Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập, phát triển G-Point trên hệ thống Quản lý của công ty.

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/ năm (Cộng dồn tối đa 20 ngày phép/năm, các ngày phép còn thừa sau cộng dồn sẽ được trả 500.000đ/ngày)

- Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặc hỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)

- Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ mua bảo hiểm sức khỏe chất lượng cao... - Tham gia Chương trình bảo hiểm sức khỏe Rikkei Care.

- Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết... Đi chơi gần xa khắp nơi.

- Cơ hội làm việc tại nước ngoài và du lịch khắp nơi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Rikkeisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin