Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 67 Lê Lợi, P Bến Nghé, Q1 ,HCM, Quận 1

Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ CNTT

Thực hiện tìm hiểu, phân tích và làm rõ yêu cầu. Xây dựng chiến lược kiểm thử cho yêu cầu sản phẩm, dịch vụ CNTT

Xây dựng kế hoạch kiểm thử, viết kịch bản, tạo báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử. Xây dựng tài liệu cho các yêu cầu sau khi đã thực hiện

Thực hiện kiểm thử, đánh giá chất lượng

Phân tích /đánh giá nguyên nhân lỗi sau golive

Cần Có 4 kỹ năng, kinh nghiệm kiểm thử web app, mobile app, database và API.

Nắm rõ quy trình kiểm thử, kĩ thuật kiểm thử và các loại kiểm thử , quản lý bug

Lập và quản lý kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử

Có khả năng phân tích những requirement phức tạp, biết cách áp dụng các kỹ thuật viết test case để đảm bảo test cases cover được hết các yêu cầu của tài liệu.

Có khả năng tổng hợp, report kết quả test. Có khả năng phân tích, nhận định được rủi ro của dự án.

Biết sử dụng Jira, Confluence/Wiki, Sharepoint, ExceL

Có 3 năm kinh nghiệm QC

Có khả năng review test case của team member. Có khả năng training, mentor team member

Skill và kỹ thuật tạo test case phải cứng, có thể kiểm tra tốt độ bao phủ của bộ test case dựa theo đặc tả;

Có kinh nghiệm lâu năm làm trong ngành QC, tốt nhất nên có kinh nghiệm test banking hoặc insurance (là một điểm cộng)

Khả năng thích ứng với dự án nhanh chóng, và có thể handle những requirement phức tạp.

Lương: 25.000.000-27.000.000/tháng

Thử việc, BHXH tham gia 100% lương

Được tham gia BHXH, và hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ (Lương tháng 13, BH sức khỏe, Qùa tết , sinh nhật, ngày nghỉ, phép năm)

Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài

Ứng viên sẽ làm việc tại: 67 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q1, HCM (Công ty bảo hiểm AIA).

