Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
25 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 67 Lê Lợi, P Bến Nghé, Q1 ,HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 27 Triệu
Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ CNTT
Thực hiện tìm hiểu, phân tích và làm rõ yêu cầu. Xây dựng chiến lược kiểm thử cho yêu cầu sản phẩm, dịch vụ CNTT
Xây dựng kế hoạch kiểm thử, viết kịch bản, tạo báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử. Xây dựng tài liệu cho các yêu cầu sau khi đã thực hiện
Thực hiện kiểm thử, đánh giá chất lượng
Phân tích /đánh giá nguyên nhân lỗi sau golive
Với Mức Lương 25 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cần Có 4 kỹ năng, kinh nghiệm kiểm thử web app, mobile app, database và API.
Nắm rõ quy trình kiểm thử, kĩ thuật kiểm thử và các loại kiểm thử , quản lý bug
Lập và quản lý kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử
Có khả năng phân tích những requirement phức tạp, biết cách áp dụng các kỹ thuật viết test case để đảm bảo test cases cover được hết các yêu cầu của tài liệu.
Có khả năng tổng hợp, report kết quả test. Có khả năng phân tích, nhận định được rủi ro của dự án.
Biết sử dụng Jira, Confluence/Wiki, Sharepoint, ExceL
Có 3 năm kinh nghiệm QC
Có khả năng review test case của team member. Có khả năng training, mentor team member
Skill và kỹ thuật tạo test case phải cứng, có thể kiểm tra tốt độ bao phủ của bộ test case dựa theo đặc tả;
Có kinh nghiệm lâu năm làm trong ngành QC, tốt nhất nên có kinh nghiệm test banking hoặc insurance (là một điểm cộng)
Khả năng thích ứng với dự án nhanh chóng, và có thể handle những requirement phức tạp.
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 25.000.000-27.000.000/tháng
Thử việc, BHXH tham gia 100% lương
Được tham gia BHXH, và hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ (Lương tháng 13, BH sức khỏe, Qùa tết , sinh nhật, ngày nghỉ, phép năm)
Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí
Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài
Ứng viên sẽ làm việc tại: 67 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q1, HCM (Công ty bảo hiểm AIA).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
