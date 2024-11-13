Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Phát triển và bảo trì các ứng dụng web chất lượng cao từ FrontEnd đến BackEnd

Làm việc cùng đội ngũ để đưa ra các giải pháp công nghệ mới

Đảm bảo tính năng động và hiệu suất cao của ứng dụng

Viết code PHP trên framework symfony2, laravel để xây dựng backend cho sản phẩm công ty

Viết code cho javascript dùng các framework như jQuery, Vue.js, để xây dựng frontend cho sản phẩm web và mobile

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các nền tảng cloud như Amazon web services, Google cloud...

Tối ưu hệ thống để có thể xử lý được lưu lượng dữ liệu lớn

Deploy code lên server test, production hàng ngày

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với JavaScript và frameworks như React, Vue.js, hoặc Angular

Thành thạo Node.js và kinh nghiệm với SQL và NoSQL

Biết lập trình java, python ... là lợi thế

Thành thạo PHP, Javascript

Là người yêu thích học hỏi, có tinh thần làm việc nhóm và đam mê công nghệ

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 25 - 30tr

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ sự phát triển cá nhân

Team size 15 người, 2 thạc sĩ

Được học hỏi và tiếp cận các công nghệ mới các mảng khác: System Architecture, Software Development, Big Data, Machine Learning/AI, Database Technologies, Cloud Platforms, Network Security

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành

Được thưởng lương tháng 13, nghỉ phép năm, teambuilding,...

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

