Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
- Hà Nội: Tầng 4, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Phát triển và bảo trì các ứng dụng web chất lượng cao từ FrontEnd đến BackEnd
Làm việc cùng đội ngũ để đưa ra các giải pháp công nghệ mới
Đảm bảo tính năng động và hiệu suất cao của ứng dụng
Viết code PHP trên framework symfony2, laravel để xây dựng backend cho sản phẩm công ty
Viết code cho javascript dùng các framework như jQuery, Vue.js, để xây dựng frontend cho sản phẩm web và mobile
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các nền tảng cloud như Amazon web services, Google cloud...
Tối ưu hệ thống để có thể xử lý được lưu lượng dữ liệu lớn
Deploy code lên server test, production hàng ngày
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Node.js và kinh nghiệm với SQL và NoSQL
Biết lập trình java, python ... là lợi thế
Thành thạo PHP, Javascript
Là người yêu thích học hỏi, có tinh thần làm việc nhóm và đam mê công nghệ
Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ sự phát triển cá nhân
Team size 15 người, 2 thạc sĩ
Được học hỏi và tiếp cận các công nghệ mới các mảng khác: System Architecture, Software Development, Big Data, Machine Learning/AI, Database Technologies, Cloud Platforms, Network Security
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành
Được thưởng lương tháng 13, nghỉ phép năm, teambuilding,...
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
