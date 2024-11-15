Tuyển Lập trình viên Nhà Máy Bia Barett làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Lập trình viên Nhà Máy Bia Barett làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu

Nhà Máy Bia Barett
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Nhà Máy Bia Barett

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Nhà Máy Bia Barett

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Dẫn dắt các dự án phát triển và triển khai phần mềm quản lý, bao gồm ERP, CRM, DMS và các ứng dụng khác để tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh.
Ứng dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp nhằm cải thiện quy trình vận hành nội bộ và gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Quản lý đội ngũ phát triển phần mềm và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
Quản lý đội ngũ hạ tầng IT nhằm đảm bảo tính bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, khoa học máy tính
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý CNTT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thương mại, sản xuất với quy mô nhân sự >100 nhân sự
- Có kinh nghiệm sâu rộng trong triển khai và quản lý hệ thống ERP, CRM, và DMS.
- Có khả năng xây dựng và dẫn dắt chiến lược công nghệ, với sự tập trung vào chuyển đổi số.
- Kỹ năng quản lý dự án theo phương pháp Agile, DevOps.
- Có hiểu biết về hệ thống mạng và bảo mật, đảm bảo tích hợp các giải pháp phần mềm an toàn.
-Sẵn sàng di chuyển giữa VP Hà Nội và Hưng Yên (công ty có xe đưa đón)
- Kỹ năng:
Tư duy đổi mới, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề sáng tạo.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
Kỹ năng quản lý

Tại Nhà Máy Bia Barett Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ: 25 - 30 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực)
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
– Đầy đủ chế độ phép năm, lễ Tết, hiếu hỉ theo quy định của nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.
– Thời gian làm việc : 08h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (nghỉ trưa 1 tiếng)
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở, thân thiện, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
– Thưởng tháng 13, lễ Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Bia Barett

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Nhà Máy Bia Barett

Nhà Máy Bia Barett

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xuân Đào, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

